Dramma Eriksen, massaggio cardiaco in campo

Christian Eriksen crolla in campo, dramma a Euro 2020. Il centrocampista danese dell’Inter è crollato a terra durante il match con la Finlandia a Copenhagen. Verso la fine del primo tempo, Eriksen si è accasciato al suolo vicino alla bandierina. I medici hanno immediatamente soccorso il giocatore praticando un massaggio cardiaco, coi compagni di squadra a far cerchio attorno al centrocampista. Sul terreno di gioco, in lacrime, è giunta anche la moglie del calciatore.

Dopo diversi minuti il giocatore dell’Inter è stato portato negli spogliatoi e poi in ospedale, la gara è stata sospesa per “emergenza medica”. Una foto scattata dalla Afp mostra il calciatore cosciente mentre viene portato fuori dal campo: sulla barella, Eriksen indossa una mascherina per favorire la respirazione.