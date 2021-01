Droga e denaro nel box auto e in casa: arrestati madre e figlio, ecco chi e dove

Roma arrestati dalla Polizia di Stato mamma e figlio: rinvenuta droga e denaro nascosti nel box auto e in casa. Nel corso della tarda mattinata di ieri, nell’ambito di un servizio coordinato volto alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Romanina, diretti da Moreno Fernandez, hanno arrestato una donna 51enne ed il figlio 21enne.

I poliziotti, con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno scovato la droga nascosta nel box auto sito in via Opi. Da qui la decisione di estendere la perquisizione al domicilio per la ricerca di altra sostanza stupefacente. L’operazione, durata qualche ora, ha portato al sequestro di 5 dosi di cocaina dal peso complessivo di 49,34 grammi, 21 dosi di hashish dal peso complessivo di 59,68 grammi, marijuana per un peso complessivo di 37,77 grammi e la somma di 1500 euro. Per J.D.T. e F.D., rispettivamente mamma e figlio, il reato contestato è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dovranno scontare una pena di 2 anni e 10 mesi ciascuno, lei in una casa circondariale mentre il giovane ai domiciliari, più 14.000 euro di multa.