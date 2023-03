Drone abbattuto, ministro Difesa Russia premia piloti

(Adnkronos) – Il ministro russo della Difesa, Sergei Shoigu, ha conferito riconoscimenti di Stato ai piloti dell’aereo militare Su-27 coinvolto nell’incidente con il drone statunitense sul Mar Nero. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Ria Novosti, secondo cui i piloti sono stati premiati per aver impedito la violazione dei confini dell’ “area operativa speciale” da parte del drone americano MQ-9 Reaper.

“Si segnala inoltre che i confini di quest’area sono stati comunicati a tutti gli utenti dello spazio aereo internazionale e pubblicati secondo gli standard internazionali”, si legge in una nota del ministero della Difesa russo, secondo cui il drone americano “con transponder spenti ha violato i confini dell’area”.

Stando al ministero, il velivolo senza pilota si stava dirigendo “verso il confine russo in Crimea e aerei da combattimento russi sono stati fatti decollare per identificare l’intruso. A causa di brusche manovre, il drone è andato in volo incontrollato con una perdita di quota ed è caduto in acqua” (VIDEO).