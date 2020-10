E’ morto Gianfranco De Laurentiis

Lutto nel mondo della tv e dello sport televisivo: è morto Gianfranco De Laurentiis. Lo sport in TV saluta dunque un altro suo illustre protagonista, rappresentante di una tv fatta con competenza, garbo, stile e preparazione. Gianfranco De Laurentiis è morto a Roma all’età di 81 anni, dopo oltre 40 anni di giornalismo in Rai.

Addio a Gianfranco De Laurentiis, figura storica della Rai

Gianfranco De Laurentiis è stato il conduttore della storica trasmissione di Rai 2 e Rai Sport Domenica Sprint, che ha guidato dal 1987 al 1996, facendo di fatto debuttare sul piccolo schermo Antonella Clerici. Giunse in Rai nei primi anni ‘70, per poi entrare a far parte della redazione del Tg2 occupandosi di sport con la rubrica Eurogol (primo programma dedicato alle coppe europee), in onda per quasi vent’anni. Volto storico, come molti sanno, anche di Dribbling, nella stagione 1994/95 ha condotto La Domenica Sportiva, affiancato da Alessandra Casella.

Nella carriera di De Laurentiis non c’è stato appena il calcio. Molti, infatti, lo possono ricordare come uno dei protagonisti principali della Formula 1 su Rai 1, quando conduceva – dal 1997 al 2001 – Pole Position, il programma in onda prima e dopo la diretta dei gran premi.