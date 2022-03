“E se attaccano Parigi?”, il video choc da Kiev

(Adnkronos) – “E se al posto di Kiev ci fosse Parigi?” L’Ucraina, in guerra con la Russia, torna a chiedere la no fly zone e lo fa anche con un video choc, in cui viene simulato il bombardamento di Parigi. La Torre Eiffel colpita, esplosioni, aerei che sfrecciano sopra la città. “Pensate se questo accadesse in un’altra capitale europea”, è il messaggio del video, nel quale vengono riportate le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “No fly zone sopra l’Ucraina o dateci gli aerei. Se noi cadiamo, voi cadete”.