Editoria – Gotor: “Soddisfazione per la decisione dell’Aie di spostare in futuro le date di ‘più libri più liberi’”

Editoria – Gotor: “Soddisfazione per la decisione dell’Aie di spostare in futuro le...

“Voglio esprimere la mia soddisfazione per la decisione resa pubblica oggi dall’Associazione Italiana Editori di cambiare, a partire dal 2025, il periodo in cui si tiene a Roma la fiera nazionale della piccola e media editoria ‘Più libri più liberi’, venendo così incontro anche alle esigenze delle librerie indipendenti cittadine e alla loro richiesta che un evento di tale portata non si tenga a ridosso delle festività natalizie, mettendole in difficoltà per quanto riguarda le vendite.” Così l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor.

“Questa decisione è un fatto concreto, che dimostra l’attenzione dell’Associazione Italiana Editori nei confronti di un mondo, quello delle piccole librerie, che è fondamentale non solo per la diffusione dei libri e della lettura ma anche per il ruolo di presidio sociale di prossimità che svolge.

Questa scelta – ha concluso Gotor – serve a valorizzare l’interesse pubblico comune che deve animare editori e librai, ossia difendere e promuovere in ogni modo e in ogni sede la civiltà del libro e la lettura.”

Max