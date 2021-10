Elezioni 2021, Partito Gay: eletti 10 consiglieri

Elezioni 2021, 10 consiglieri in 4 comuni per il partito Gay. “Nella nostra prima partecipazione alle elezioni comunali sono stati eletti 10 consiglieri del nostro partito, in quattro comuni. Un risultato storico per la comunità Lgbt+, che per la prima volta nella storia non si è associata a partiti principali, ma ha deciso di concorrere da sola”, ha dichiarato Fabrizio Marrazzo, portavoce nazionale Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale. I consiglieri sono stati eletti: 2 a Valnegra (Bergamo), 3 a Morterone (Lecco), 5 a Lemie e Gravere (Torino) liste civiche collegate.

“Un dato interessante – continua Marrazzo – è come in comuni piccoli dove siamo riusciti a far conoscere a tutti i cittadini il nostro progetto abbiamo avuto percentuali del 12%, che sono un buon segnale. I risultati dei piccoli centri ci confermano che nelle grandi città è mancata appunto la comunicazione dato che ci siamo scontrati con competitors dai ‘grandi finanziamenti’; ci siamo scontrati con la ‘censura dei principali media’ che hanno preferito dare voce ad altre figure e partiti che in molti casi hanno anche avuto risultati inferiori ai nostri; ci siamo scontrati contro l’omotransfobia che ha visto nelle principali città strappare migliaia dei nostri manifesti, a differenza di quelli di altri partiti che non venivano toccati”.

“Per noi da oggi il percorso continua con più forza e vogliamo ufficialmente annunciare che da oggi daremo via a una coalizione per il ‘Matrimonio Egualitario’, aperta a tutti i partiti politici interessati, affinché possano essere valutate e fatte tutte le azioni ivi compreso un Referendum al fine di rendere uguale per tutt* il matrimonio. Da oggi esistiamo, da oggi non si potranno voltare dall’altro lato perché ‘non siamo una priorità’, da oggi inizieremo a fare i ‘fatti’, battendoci per i diritti degli Lgbt+, ma anche per uno Stato più ambientalista, solidale e liberale! Grazie a tutt* i candidati ed i volontari per averci sostenuto e votato, non vi deluderemo”.