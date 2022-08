Elezioni 2022, De Masi non correrà con M5S

(Adnkronos) – Il sociologo Domenico De Masi non si candiderà con il Movimento 5 Stelle alle prossime politiche. “Lord Acton diceva che le tre cose più belle della vita sono: viaggiare in Italia con la persona amata, cenare in sei con gli amici, scrivere un libro. Io ho la fortuna di fare tutte e tre queste cose e non vi rinuncerei per nient’altro al mondo”, spiega il professore all’Adnkronos, smentendo i rumors su una sua possibile discesa in campo con il M5S di Giuseppe Conte.

“Ho 84 anni e sulla base della mia teoria dell’ozio creativo e della mia cultura napoletana, ho cercato sempre di salvaguardare la qualità della vita. Ora più che mai sono geloso di questa qualità e non la rovinerei con un impegno politico gravoso. Quindi escludo assolutamente l’eventualità di una cosa del genere, non c’è stata mai nella mia testa…”, puntualizza De Masi. E a chi gli chiede dei suoi rapporti con il garante pentastellato Beppe Grillo, risponde: “Non ci siamo risentiti più dopo la mia intervista al Fatto quotidiano, non è capitato. Prima o poi ci sentiremo. Non è certo un problema”.