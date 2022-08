Elezioni 2022, Rai: il 7 e 15 settembre confronti tv tra leader

(Adnkronos) – “In vista della tornata elettorale del 25 settembre, nel più ampio contesto delle iniziative editoriali già avviate, la Rai inviterà al confronto i leader delle diverse formazioni politiche. Il Tg1 e la Direzione Approfondimento organizzeranno due ‘Serate Speciali – Il confronto’ in cui si realizzerà un dibattito elettorale televisivo secondo un format prestabilito”. Lo annuncia l’Azienda di Servizio Pubblico in una nota.

“Esattamente come accade in occasione dei grandi appuntamenti elettorali internazionali – si anticipa – sarà predisposto un sistema di ‘regole d’ingaggio’ puntualmente definite per garantire ai protagonisti parità di condizioni e, al contempo, per assicurare ai telespettatori un dibattito che sia quanto più approfondito e coinvolgente”.

La messa in onda dei “confronti” è stata programmata “per la prima metà di settembre (nella sera del 7 e in quella del 15) e naturalmente, sarà soggetta alla formalizzazione delle liste elettorali e alla disponibilità delle stesse a partecipare”.