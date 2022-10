(Adnkronos) – “E’ il giorno più importante della mia vita. Oggi il popolo definisce il modello di vita che vorrà”. Lo ha detto il candidato alle elezioni presidenziali del Brasile 2022 Luiz Inacio Lula da Silva, depositando la scheda nell’urna in un seggio a Sao Bernardo do Campo, alla periferia di San Paolo. Ex presidente fra il 2003 e il 2011, il candidato di sinistra Lula sfida oggi al ballottaggio il presidente in carica, il populista di estrema destra Jair Bolsonaro.