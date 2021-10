Elezioni Calabria 2021, al voto per presidenza Regione

Elezioni in Calabria 2021, oggi e domani il voto per scegliere, dopo la prematura scomparsa di Jole Santelli, il nuovo presidente della Giunta regionale ed eleggere 30 Consiglieri regionali. Gli aventi diritto al voto sono 1.893.606, di cui iscritti all’estero 378.583. Sono 21 le liste presentate a sostegno di quattro candidati alla presidenza. Il candidato del centrodestra è il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati Roberto Occhiuto, sostenuto da 7 liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi con l’Italia, Udc, Coraggio Italia e Forza Azzurri-Occhiuto Presidente”. In campo anche la neurologa e scienziata Amalia Bruni, appoggiata da 7 liste: Pd, M5S, Partito socialista italiano, Europa Verde, ‘Tesoro Calabria’ di Carlo Tansi, Amalia Bruni Presidente-La Calabria SiCura e Partito Animalista-Democratici Progressisti.

Fra i candidati alla guida della regione c’è anche il sindaco uscente di Napoli ex sostituto procuratore di Catanzaro Luigi de Magistris, sostenuto da 6 liste: ‘DemA’, De Magistris Presidente, Uniti con de Magistris, Per la Calabria con de Magistris, Calabria Resistente e Solidale e Un’altra Calabria è possibile. Infine, a correre per la presidenza c’è anche l’ex governatore del Pd Mario Oliverio, appoggiato da un’unica lista, Oliverio Presidente. Urne aperte domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15.