Elezioni comunali, Meloni: “Da primo turno tante soddisfazioni”

(Adnkronos) – ”Non nascondo la mia soddisfazione… questo primo turno ci ha regalato tante soddisfazioni…”. Lo ha detto Giorgia Meloni aprendo la conferenza stampa in via della Scrofa per commentare le proiezioni elettorali per le amministrative. ”Il centrodestra è competitivo dovunque, soprattutto se si dimostra compatto”, dice ancora, aggiungendo: ”Questo elezioni sono un avviso ai naviganti… I cittadini vogliono un centrodestra non ondivago e chiaramente alternativo alla sinistra”. E agli alleati ”chiedo regole chiare che valgano per tutti, perché io voglio andare d’accordo nella coalizione”.

”Oggi è un giorno per festeggiare, non per fare polemiche. Abbiamo indicazioni importanti per il futuro, il bicchiere è quasi pieno…”, dice la leader FdI.

Il Movimento cinque stelle per Meloni ha subito un ”enorme calo di consenso”, è una forza di governo che ”non esiste più… Mi chiedo se questo governo Draghi vada tenuto in piedi…”, mentre su fronte dem, “l’ho già detto, secondo me il Partito democratico dovrebbe cambiare innanzitutto il nome, perché hanno un problema di democrazia”.

”Ci dispiace molto per il mancato quorum ai referendum sulla giustizia. E’ stata una scelta perseguita da molti”, ha quindi aggiunto.