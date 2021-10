Elezioni: dalle ‘certezze’ di Napoli e Milano, alle ‘probabilità’ di Torino e della Calabria. Supplettive a Siena

Ribadendo sempre che è bene attendere fino all’ultima scheda, stando alle proiezioni che giungono dalle diverse città interessati dalle Comunali, in alcuni casi l’odore della vittoria la fa già da protagonista.

Elezioni Calabria: la strada è ancora lunga ma Occhiuto mostra di avere larghe chanche per affermarsi su tutti

Dunque, quando lo spoglio è appena iniziato, se il buongiorno si vede dal mattino, ecco che in Calabria, come annota Swg La7, il candidato a governatore per il centrodestra, Roberto Occhiuto ‘appare’ al 56-60%, a dispetto della candidata del centrosinistra, Amalia Bruni, al 24,6-28,6%. Segue poi Luigi de Magistris (11,7-15,7%). Dal canto suo anche ‘Consorzio Opinio Italia per Rai’ (ma siamo ancora agli inizi), indica Occhiuto al 52.9%, Bruni (25,6%), e De Magistris (19,4%).

Napoli: il ‘massiccio’ schieramento centrosinistra di Manfredi lascia poche speranze a Maresca

Stesso a iter a Napoli dove, in questo caso il Consorzio Opinio Italia per Rai, ha reso noto l’exit pool secondo il quale Gaetano Manfredi, sostenuto da un ‘massiccio’ schieramento (Pd, Movimento 5 Stelle e altri partiti di centrosinistra), ‘viaggerebbe’ su una forbice che lo vede fra il 57- ed il 61% delle preferenze. Diversamente, Catello Maresca (candidato dei partiti di centrodestra, e da liste civiche), è tra il 19 ed il 23%. Seguono Antonio Bassolino (9-13%), e l’ex assessora di De Nagistris, Alessandra Clemente (5,5-7,5%).

Una previsione, quella per lo scranno del capoluogo campano, condivisa anche da Youtrend per Sky Tg24 che in ordine, indica Manfredi (49-53%), Maresca (23-27%), Bassolino (10-14%), e la Clemente (6-10%). Altri candidati 3-5%.

Elezioni Milano, proiezioni: i sindaco uscente, Beppe Sala, verso la vittoria al primo turno

Il sottile filo della ‘vittoria al primo turno’ lega Napoli a Milano dove, il sindaco uscente, stante le previsioni Swg de La7, Beppe Sala sarebbe solidamente arroccato sopra un rassicurante 56,2-60,2%, a dispetto del suo più diretto inseguitore, Bernardo, dato al 27,2-31,2%.

Un instant poll condiviso anche da Youtrend per Sky Tg24, secondo il quale Sala segna 51-55%, contro Bernardo (32-36%), quindi Gianluigi Paragone (3-7%), Layla Pavone (2-6%), e tutti gli altri al 3-5%. Stessa ‘solfa’ anche secondo il Consorzio Opinio Italia per Rai, che da in testa Sala (54-58%), poi Bernardo (32-36%), e sia la Pavone che Paragone al 2-4%.

Anche Torino, con Lo Russo, ‘potrebbe’ chiudere lo spoglio senza dover replicare ai ballottaggi?

Diciamo subito che a Torino le sezioni scrutinate sono ancora troppo poche per poter dare una precisa indicazione. Il dato però che emerge è che da questo primo giro di ‘Istant pool’, sembrerebbe il centrosinistra, con Stefano Lo Russo, a segnare un impressionante 75,25% dei voti, a dispetto del suo rivale di centrodestra, Paolo Damilano, al momento 17,82%, davanti alla grillina Valentina Sganga al 2,97%. Ad ogni modo Swg La7 attribuisce a Lo Russo un 40,6-44,6%, contro il 36-40% di Damilano al 36-40%. Identica proiezione per il ‘Consorzio Opinio Italia per Rai’: Lo Russo (44,3%), Damilano (40,4%), e Sganga (9,2%).

A Siena, dove si vota per le suppletive, al momento Enrico Letta è davanti a Tommaso Marrocchesi

Le elezioni suppletive per la Camera, in corso nel collegio di Siena, vedono Enrico Letta (43,32%), segretario del Pd, davanti al candidato del centrodestra, Tommaso Marrocchesi Marzi (37,09%).

Anche qui, come per le altre ‘proiezioni’, ricordiamo che siamo soltanto agli inizi, e la sorpresa – come la politica stessa insegna – è sempre dietro l’angolo…

Max