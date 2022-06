Elezioni Francia 2022, premier Borne: “Paese rischia”

(Adnkronos) – “Una situazione senza precedenti” che “costituisce un rischio per il nostro Paese”. E’ la Premier francese, Elisabeth Borne, a commentare così gli exit poll delle secondo turno delle elezioni legislative 2022 in Francia. Il quadro parlamentare risulta estremamente complesso. Ensemble!, la coalizione che fa riferimento al presidente Emmanuel Macron, è ben lontana dalla maggioranza assoluta dopo risultati estremamente deludenti.

La Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes) si attesterebbe attorno a 150-160 seggi, proponendosi come principale forza di opposizione. Spicca l’exploi di Marine Le Pen: il suo Rassemblement National supera gli 80 seggi, sfiorando quota 90 con un risultato storico. A urne chiuse, dice Borne, “saremo impegnati per costruire una maggioranza di azione. Non ci sono alternative a questo rassemblement necessario per garantire la stabilita’ al nostro Paese e proseguire le riforme”, sottolinea la premier.