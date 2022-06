Elezioni Francia: la strepitosa ‘rimonta’ di Marine Le Pen, un +89 seggi che manda in crisi Macron

Esattamente 5 anni fa, quello che allora in Francia era ancora il Fronte Nazionale, malgrado le premesse incoraggianti, poi ad urne aperte dovette ‘digerire’ 8 seggi e, non avendo raggiunto il numero minimo necessario per formare un suo gruppo, anche l’umiliante condizione di doversi sedere tra i non iscritti all’Assemblea Nazionale.

Elezioni Francia: la strepitosa ‘rimonta’ di Marine Le Pen, 89 seggi per il suo Rassemblement national

La rivincita per Marine Le Pen ed il suo Rassemblement national, è però giunta ieri, in occasione del secondo turno delle elezioni legislative, dove è riuscita a conquistarsi ben 89 seggi all’interno del Palais-Bourbon.

“Mi concentrerò sulla presidenza di questo grande gruppo”: per l’occasione, Le Pen ha dato il suo addio alla presidenza del partito, per dedicarsi al gruppo parlamentare.

Elezioni Francia, Macron, ora non può più contare sulla maggioranza, se non relativa. Alleati cercasi

Un’affermazione che di fatto manda in crisi Macron, che ora non può più contare sulla maggioranza, se non relativa, anche in virtù del successo registrato anche dall’alleanza Nupes, di Jean-Luc Mélenchon.

Ora all’attuale governo, in pieno stile ‘italico’, altro non resta che ragionare, come ha suggerito lo stesso neo ministro dell’Agricoltura (dallo scorso maggio) Marc Fesneau, su possibili intese con i singoli deputati di les Républicains e dei Socialisti “in seno alla Nupes e al di fuori, rieletto ieri nella Loir-et-Cher”. Del resto, ha commentato ancora Fesneau, “Paghiamo il prezzo di un sistema democratico arrivato all’ultimo respiro, con molti francesi arrabbiati, con molte astensioni. Ieri sera, escluso il Rn, ci sono state solo persone che hanno perso. Nessuno ha potuto rallegrarsi del risultato. Siamo in una situazione improbabile e inedita. Il peggio per un Paese è che non si riesca a far approvare nulla all’Assemblea nazionale, che ci si trovi in un processo di paralisi“.

Elezioni Francia, la portavoce del governo: “Al momento non si pone la questione delle dimissioni della Premier Elisabeth Borne”

Dal canto suo, la portavoce del governo, Olivia Grégoire, ha ‘rassicurato’ affermando che “al momento non si pone la questione delle dimissioni della Premier Elisabeth Borne”. Anche se poi è stata costretta a dover aggiungere, “Vedremo nelle prossime ore”. Inoltre, per quel che riguarda sostituzione dei ministri rimasti fuori dall’Assemblea nazionale (Transizione ecologica, Salute, Mare), ha aggiunto che “Non abbiamo intenzione di lasciare un governo in cui mancano diversi elementi. Data l’urgenza di agire, parliamo di giorni piuttosto che di settimane“.

