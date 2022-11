Elezioni midterm 2022, Biden: “Non c’è stata ondata repubblicana”

(Adnkronos) – “La gigantesca ondata rossa non c’è stata”. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si esprime così in relazione ai risultati delle elezioni di midterm 2022. La netta affermazione dei repubblicani, dice Biden, non c’è stata. “Abbiamo avuto un’elezione ieri, è stata una giornata positiva per la democrazia e per l’America. Il popolo americano ha parlato e ha dimostrato ancora una volta che noi siamo una democrazia. Non conosciamo ancora tutti i risultati ma sappiamo che la gigantesca ondata rossa, prevista dalla stampa e dagli esperti, non c’è stata”, dice il presidente.