Elezioni midterm Usa 2022, in Pennsylvania il gigante dem contro il ‘Dr Oz’ della tv

(Adnkronos) – In Pennsylvania, nello stato dell’ex Rust Belt, le elezioni al fotofinish sono ormai la norma: le due ultime presidenziali sono state decise con uno scarto di appena l’un per cento, e anche il duello per il Senato alle elezioni midterm Usa 2022 è stato un accanito testa a testa tra due candidati che hanno catalizzato, anche per le loro personalità, l’attenzione dei media.

Fino a prima dell’estate, i pronostici erano per il democratico John Fetterman, 53enne alto due metri, laureato ad Harvard ma diventato sindaco di un piccolo centro, Braddock, che si è tatuato sul braccio le date di tutti gli omicidi commessi mentre guidava la città. Ma la campagna del democratico progressista, che si mostra in pubblico sempre in short e felpa, ha subito una brusca frenata quando Fetterman è stato colpito a maggio da un ictus.

Ristabilito e tornato in campo, anche se con limitazioni, Fetterman è diventato oggetto di attacchi da parte dei repubblicani che mettono in dubbio che sia ancora in grado di svolgere il suo lavoro. In particolare dal suo avversario, Mehmet Oz, noto cardiologo trasformatosi in una star televisiva il ‘Dr Oz” anche grazie allo show di Oprah Winfrey, che però si è schierata negli ultimi giorni di campagna con il democratico.