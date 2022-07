Elezioni – ‘Prove di coalizione’, Conte tende la mano a Letta: “L’Italia è stata  tradita dal centrodestra”

Fissata la data delle elezioni, puntuale, è partita la ‘caccia all’aggregazione’. Visto che i sondaggi (il ‘faro’ in certi ambienti), danno in pole position il centrodestra, da più parti sulla sponda opposta si cerca la giusta intuizione, il ‘compromesso salvifico’ per fare squadra, e non restare così fuori dalla composizione di un futuro Parlamento, che da queste parti si prospetta alquanto ‘ostico’.

Corsa alla coalizione: Pd in testa, è scattata la corsa all’alleanza per cercare di arginare un centrodestra ‘vincente’

Per chi crede ancora alla politica o meglio, ‘a questa politica’, se ci appelliamo al solito, ormai vetusto schema ‘sinistra, centro, destra’, c’è intanto da dire che, ormai da anni, è in atto il tentativo (culturalmente impossibile), di definire la politica italiana in due precisi blocchi contrapposti, per dirla all’americana: democratici e conservatori (anche se da noi funziona molto meglio la dicitura ‘liberali’). Dunque, con questo concetto, è opportuno ragionare in ‘centrodestra’ e ‘centrosinistra’, anche se poi segretamente, in moltissimi prevale ‘il sogno’ di poter ricostituire un unico centro, di quelli di vecchio stampo, come l’allora ‘gloriosa’ Democrazia Cristiana.

Quindi, premesso che ci rivolgiamo a chi ancora crede nella politica, mentre secondo alcuni c’è da sospettare che sia morta da anni, a vantaggio dei poteri forti gestiti dalle multinazionali (che decidono gli assetti finanziando questo o quello schieramento), con il centrodestra ‘apparentemente compatto’ (davvero Berlusconi senatore e la Meloni premier? E Salvini?), ora per il Pd ‘urge’ aggregare, ma dopo il disastro M5s (stavolta grillo vuole Conte fuori), come ‘ricompattare’ la base di una coalizione che ha un disperato bisogno di ‘forze’?

Conte ‘tende la mano’ ad Enrico Letta: “È vero Enrico, l’Italia è stata tradita dal centrodestra in Aula”

Nessun problema, come si dice: ‘se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va da Maometto’. Così è bastato che il segretario del Pd, Enrico Letta, postasse la foto di Draghi con scritto accanto ‘L’Italia è stata tradita, il Pd la difende. E tu sei con noi?”, che puntuale è subito giunta la replica di Conte: “È vero, Enrico. L’Italia è stata tradita quando in Aula il Premier e il centrodestra, anziché cogliere l’occasione per approfondire l’agenda sociale presentata dal MoVimento 5 Stelle, l’hanno respinta umiliando tutti gli italiani che attendono risposte: basta salari da fame e precarietà per i nostri giovani, buste paga più pesanti per i lavoratori, tutela delle 50mila piccole imprese dell’edilizia a rischio fallimento, lotta all’inquinamento vera e non trivelle e inceneritori“.

Conte ‘tende la mano’ ad Enrico Letta: “Noi ci saremo sempre per chi non conta e chi non ha voce”

Dunque, dopo aver ribadito ‘il patimento’ subito da suo Movimento, Conte ha proseguito spiegando che “‘L’agenda Draghi’ da voi invocata ha ben poco a che fare con i temi della giustizia sociale e della tutela ambientale, che sono stati respinti e umiliati sprezzantemente. Ma adesso non è più tempo di formule e giochi di palazzo. Ora ci sono le elezioni, non voteranno solo i noti commentatori di giornali e talk show che ci attaccano e i protagonisti dei salotti finanziari che ci detestano. Anche chi non conta e chi non ha voce potrà far pesare il proprio giudizio. Noi per loro ci saremo sempre“.

Staremo a veder gli sviluppi di questo ‘flirt’ a distanza, anche se, rispetto alla forza elettorale un tempo assicurata dal M5s, in realtà oggi oltre la metà di questi sono passati da Di Maio il quale, nessuno più di lui, conosce perfettamente il contenuto della famosa ‘agenda di Draghi’…

