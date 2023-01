Elezioni regionali Lazio e Lombardia, ultimi sondaggi: ecco le intenzioni di voto

(Adnkronos) – Francesco Rocca e Attilio Fontana in testa nelle intenzioni di voto sulle prossime elezioni regionali 2023. E’ quanto emerge dal sondaggio pubblicato da Porta a Porta, realizzato da Noto Sondaggi, sulle intenzioni di voto a livello nazionale e sulle regionali in Lazio e Lombardia.

In particolare, per la regione Lazio, le intenzioni di voto espresse dal campione dei votanti vedono al primo posto Francesco Rocca (Centrodestra) con il 46%, seguito da Alessio D’Amato (Centrosinistra) con il 35,5%, in coda Donatella Bianchi (M5S) con il 16%.

Il 51,5% del campione di votanti in Lombardia si è espresso a favore di Attilio Fontana (Centrodestra), mentre il 29% ha dichiarato che voterà per Pierfrancesco Majorino (Centrosinistra-M5S), il 18% per Letizia Moratti (Terzo Polo) e l’1,5% per Mara Ghidorzi (Unione Popolare).