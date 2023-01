Elezioni Usa 2024, Trump annuncia “importante discorso”

(Adnkronos) – Donald Trump annuncia per le prossime ore “un grande discorso politico al Trump Doral a Miami” in vista delle elezioni presidenziali Usa 2024. Così l’ex presidente, in un post pubblicato oggi sul suo social Truth, si mostra attivo e combattivo, accusando i media di spacciare notizie false riguardo al fatto che “non starebbe facendo campagna elettorale” per la sua nuova candidatura alla Casa Bianca.

“Le elezioni sono ancora lontane – scrive Trump – ma non abbiate paura, molti comizi giganteschi ed altri eventi arriveranno presto. Sarà tutto scatenato ed emozionante”. Il discorso di oggi era stato già annunciato oggi dal gruppo conservatore, Judicial Watch, spiegando che l’ex presidente sarebbe intervenuto ad una tavola rotonda, segnalata come un evento privato.

In effetti le critiche alla sua campagna elettorale stanno arrivando da alcuni strateghi Gop che l’hanno definita anemica, con un’attività praticamente inesistente dopo che Trump ha voluto a tutti i costi annunciare la nuova corsa per la Casa Bianca subito dopo le elezioni di midterm, nonostante i risultati non esaltanti riportati dai candidati da lui sostenuti.