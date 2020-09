Elezioni Usa, il primo dibattito Trump-Biden: orario e dettagli

Questa sera, martedì 29 settembre, si terrà al Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, alle 21 (3 ora italiana) il primo faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il rivale democratico Joe Biden. Il dibattito, che sarà moderato dal conduttore di Fox Chris Wallace, durerà novanta minuti senza interruzioni pubblicitarie.

Gli argomenti

Nel primo incontro tra i due leader in corsa per la Casa Bianca verranno trattati sei temi, scelti dallo stesso Wallace: le esperienze passate due candidati, la Corte Suprema, la pandemia da Covid-19, la crisi economica, le proteste nelle città per il razzismo negli Usa e la correttezza delle elezioni. Ogni argomento verrà trattato per quindici minuti. Non è previsto il live fact-checking, la verifica dei fatti in tempo reale sulle dichiarazioni di Biden e Trump.

Il pubblico

Causa Covid, le porte saranno aperte a un massimo di novanta persone, tutte sottoposte a tampone. Entrambi i candidati saranno sul palco contemporaneamente, ma distanziati e senza la stretta di mano di rito.

I prossimi appuntamenti

Quello di stasera è il primo dei tre dibattiti di avvicinamento alle presidenziali, che si terranno il martedì 3 novembre. Il prossimo faccia a faccia è in programma per il 15 ottobre all’Adrienne Center for the Performing Arts di Miami, Florida. A moderare sarà Steve Scully di C-Span. L’ultimo appuntamento, moderato da Kristen Welker di Nbc, è previsto per il 22 ottobre alla Belmont University di Nashville, in Tennesse. Mike Pence e Kamala Harris, candidati alla vicepresidenza, si incontreranno solo il 7 ottobre a Salt Lake City, in Utah, in un faccia a faccia condotto da Susan Page di Usa Today.

Mario Bonito