Elisa Isoardi fasciata di pizzo bianco incanta tutti

“Uno dei caratteri più interessanti della bellezza è il mistero e ancora-perché io abbia il coraggio di confessare fino a che punto mi senta moderno in estetica- l’infelicità. Io non pretendo che la gioia non possa associarsi alla bellezza ma affermo che la gioia è uno dei suoi ornamenti più volgari e la malinconia ne è invece la illustre compagna”.

In televisione ‘recita’ gli ingredienti che si usano usati per cucinare, ma davanti alla camera del suo smartphone Elisa Isoardi si trasforma in un’altra donna che, oltre a citare a memoria Charles Baudelaire, riesce a mandare in ‘visibilio’ i suoi fans.

Ne sanno qualcosa quanti, oggi, avventurandosi sulla pagina Instagram della conduttrice, si sono imbattuti in una bellissima ed elegante donna, fasciata da un vestito-sottoveste di pizzo bianco…

Max