Elisabetta II: il ‘giallo’ sulla data delle esequie con a ridosso l’Assemblea Generale dell’Onu

Mentre di ufficiale, riguardo alle data fissata per le esequie della Regina Elisabetta II, dal cerimoniale di Buckingham Palace non è stato ancora detto nulla, dalla Casa Bianca sarebbe invece trapelato che, con ogni probabilità i funerali dovrebbero tenersi il 19 settembre a Westminster Abbey.

Una data in realtà abbastanza ‘scomoda’ per i leader mondali, visto che per il giorno dopo, il 20 settembre, sono attesi a New York i lavori dell’Assemblea Generale dell’Onu.

Funerali Elisabetta II: attese almeno 2mila personalità fra capi di stato e di governo, ministri, reali e funzionari

Tuttavia, riguardo al ‘parterre’ (per il ‘Daily Mail’ interverranno almeno in 2mila, tra capi di Stato e di governo, ministri e funzionari), escluso Putin per ovvi motivi, fin da ora il presidente Joe Biden ha garantito la sua presenza, così come il leader turco, Recep Tayyip Erdogan il quale, premettendo però “se la mia agenda lo consente – ha personalmente espresso l’intenzione di partecipare ai funerali della Regina. Presenti quindi tutti i reali Spagna, Belgio, Norvegia, Danimarca, Svezia e Olanda. Per il nostro Paese, con Draghi in quei giorni impegnato con la missione all’Onu, sarà il Presidente Mattarella a ‘rappresentarci’.

Funerali Elisabetta II, il Cremlino: “La presenza di Putin non è presa in considerazione” ma c sarà un rappresentante russo

Come dicevamo, ha invece riferito direttamente il Cremlino, la presenza del presidente Putin a Londra, “Non viene presa in considerazione”. In ogni caso Mosca “attenderà l’annuncio del protocollo della cerimonia“, per poi comunicare che sarà a rappresentare la Russia.

Max