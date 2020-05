Elite 4, cosa sperano di vedere i fan della serie Netflix: cosa succede a Nadia, Guzman, Samu e Carla

È diventata sempre più popolare, e apprezzata e ricercata tra anticipazioni, spoiler, richieste e vere e proprie ‘speranze’ legata alla trama ed alla evoluzione della trama. Stiamo parlando di Elite la serie targata Netflix arrivata alla quarta stagione e attorniata da tutta una lunga selva di auspici, spoiler e esigenze.

La gente, letteralmente, spera e sogna di vedere ‘cose’ e ‘trame’ particolari all’interno della serie. Ma cos’è che vogliono vedere i fan di Elite nella stagione 4?

Elite 4, cosa sperano di vedere i fan in streaming su Netflix: spoiler e trama

La quarta stagione di Elite è accompagnata da notizie di chi potrebbe non esserci, anticipazioni e spin-off ma anche da una serie di certezze: quelle che uno zoccolo duro di fan di Elite 4 stagione hanno circa ciò che vorrebbero vedere.

Come noto agli appassionati nel finale di Elite 3 stagione Nadia e Lu partono per gli Stati Uniti dopo il diploma. Guzman al contempo deve rifare l’ultimo anno, dal momento che è stato espulso con Samu per il loro accanimento contro Polo.

Dalle ultime immagini però, con grande enfasi si è notato che in effetti tra Guzman e Nadia non è finita. Una storia, questa, che appassiona, e non a caso gli autori si sono lasciati una porticina semi aperta.

Guzman ha di fatti mandato un messaggio vocale a Nadia, assicurandole che la aspetterà. Lei ha risposto poco dopo, dicendogli che tornerà da lui.

Indubbiamente andrà a studiare negli Stati Uniti ma come detto alla famiglia, gli affetti verranno al primo posto. Per questo tornerà: ma a questo punto non solo per loro, bensì anche per il ragazzo che ama.

Ma chi ci sarà del cast originale, nella quarta stagione? Se è vero che uno dei temi portanti della stagione 4 sarà quello della lontananza, con Guzman e Nadia lontani e la possibilità che tutto finisca male tra loro, è anche vero che gli autori si sono già mostrati sensibili alle esigenze del pubblico.

Per questo si vocifera che Nadia torni davvero, anche solo per una breve apparizione, magari per una sorpresa al fidanzato alla sua cerimonia di diploma.

Elite 4: Samu e Carla ancora insieme

Ma i fan si sono innamorati anche di una seconda coppia: quella formata da Samu e Carla. A differenza di Guzman e Nadia, i due hanno stregato gli appassionati di altra forma.

Nella prima stagione non si relazionano mai. Carla è impegnata nel menage a trois con Polo e Christian, mentre Samu è innamorato di Marina. Nella seconda stagione la storia tra Carla e Samu nasce in quanto il ragazzo vuole scoprire di più sulla morte di Marina. Lei lo seduce proprio per sviarlo.

Col tempo i due benchè molto diversi, si trovano immersi in un amore sincero. Carla è sconvolta dalla scomparsa di Samuel, tanto da confessare: poi, nella terza stagione i due si riavvicinano ma obbligati a star divisi poiché Carla viene ricattata dal padre e obbligata a frequentare una persona che non desidera. Nel finale della stagione 3 Carla è in partenza per l’Europa, dopo esser aver saputo sfuggire alle intimazioni del padre. Samu le chiede se può andare a trovarla e lei accetta.

Ci sono dubbi se Carla tornerà nella stagione 4 ma, così come per Nadia, è ciò che tanti fan chiedono di vedere. E i rumors vanno su quella direzione. Sembra, in occasione della cerimonia di diploma di Samuel. Accadrà davvero?