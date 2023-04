Emanuela Orlandi, il fratello Pietro convocato dal tribunale vaticano: “E’ la prima volta che accade”

Si accende una speranza per Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, la cittadina vaticana scomparsa a 15 anni il 22 giugno del 1983. L’uomo che non ha mai smesso di combattere per cercare la verità sulla scomparsa della sorella, vedrà il Promotore di Giustizia vaticano Alessandro Diddi “subito dopo Pasqua, è la prima volta che siamo stati convocati”, dice all’Ansa l’avvocato Laura Sgrò.

Secondo quanto riferito tra i documenti che Pietro Orlandi porterà all’incontro ci sarebbero anche quattro fogli di una chat, che risale ai primi anni del pontificato di Papa Francesco, in cui si parla del caso di Emanuela.

Emanuela Orlandi: i documenti sulla presenza in Inghilterra

“Porteremo anche la documentazione in cui si parla della permanenza di Emanuela in Inghilterra, è una documentazione che va analizzata, anche per capire se è attendibile”, spiega l’avvocato all’Ansa.

Dei documenti sulla presunta presenza di Emanuela a Londra ne aveva parlato nei giorni scorsi Pietro Orlandi da Giovanni Floris nella trasmissione DiMartedì. In quell’occasione Orlandi aveva detto di avere “motivo di credere che Emanuela sia passata per Londra. Sono entrato in possesso di documenti dove ci sono delle relazioni tra personaggi di alto livello del Vaticano e le istituzioni inglesi sulla questione di Emanuela e questa questione è legata a Londra”. Sottolineando inoltre di non voler rendere pubblici i documenti subito “voglio prima trovare dei riscontri”. L’occasione sarebbe dunque la prima convocazione in Vaticano, che arriva a 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi.

