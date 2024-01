Emanuela Orlandi – Il M5S “Domani assieme ai familiari di Emanuela in piazza Cavour per chiedere che la Commissione speciale apra i lavori”

Emanuela Orlandi – Il M5S “Domani assieme ai familiari di Emanuela in...

“D0mani, sabato pomeriggio, sfileremo accanto ai familiari di Emanuela Orlandi in piazza Cavour a Roma dalle 15.30 per ricordare che mesi fa è stata approvata in Parlamento, su proposta del M5S, l’istituzione di una Commissione speciale di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, Commissione che però a oggi attende ancora l’avvio dei lavori. Assieme a una nostra rappresentanza, sarà presente il deputato e capogruppo alla Camera del M5S Francesco Silvestri.

Terremo sempre alta l’attenzione sulla triste vicenda di queste due ragazze e continueremo a monitorare la situazione finché non partirà la Commissione“.

Così in una nota il gruppo M5S di Roma.

Max