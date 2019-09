Emiliano ha chiamato Mara per avere il numero di Romina Power. Lui: è vero!

Una gag nella gag quella andata in scena stamane su Twitter. E’ capitato infatti che ieri, nel corso della presenza di Romina Power nel salotto televisivo di Mara Venier, il governatore della Puglia è intervenuto in diretta per parlare dei depuratori della Puglia, regione ovviamente molto cara alla cantante. Così oggi un utente particolarmente arguto e spiritoso, ‘Wisteria03’, ha twittato: ‘Come è andata? Michele Emiliano che finge di chiamare #DomenicaIn per parlare dei depuratori, ma in realtà lo fa per avere il numero di Romina Power è il top”.

Una battuta carina alla quale Emiliano si è simpaticamente prestato replicando a sua volta: “Confesso, hai ragione“. A quel punto inevitabile la controreplica, comunque simpatica nell’ambito del divertente botta e risposta: “Facevi prima a chiederlo ad Al Bano almeno con parlavi di vino e non di depuratori”.

Max