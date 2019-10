Emma ritorna con ‘fortuna’ e prepara ‘la festa’

“Il mio nuovo album fuori ovunque dal 25 ottobre. ‘Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita’. Sono la ragazza più felice del mondo“.

Passata la paura, eccola Emma Marrone, con la sua consueta grinta, pronta a tornare in pista. L’occasione è data dall’imminente uscita del suo nuovo disco di inediti, ‘Fortuna’ per l’appunto, nei negozi dal prossimo 25 ottobre, che coincide con il decennale della cantante.

Nel frattempo ‘Io sono bella’, il singolo scritto per lei da Vasco Rossi, continua a guadagnare sempre più visualizzazioni, ed in questi giorni è arrivato in vetta alla classifica settimanale EarOne. Oggi l’annuncio diffuso dalla stessa Emma, che ha anche postato un promo del nuovo disco, annunciando anche l’imminente ‘In-store’ nelle librerie per presentarlo. Al momento non si parla ancora di tour anche se, ha affermato l’artista, è già stato fissato per il prossimo 25 maggio all’Arena di Verona, un evento speciale: visto che è la data del suo compleanno, per l’occasione festeggerà anche il decennale, presentando live tutti i brani di questo nuovo lavoro. Ovviamente le prevendite sono già aperte…

Max