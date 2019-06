Emma Stone si rompe una spalla al live delle Spice Girls

Non solo l’evento di per se costituito dalla reunion, e nemmeno il grandissimo successo che continuano a registrare in ogni tappa del loro tour, che prosegue in tutta l’Inghilterra a colpi di ‘sold out‘. No, a rendere unico questo tour delle ‘ora 4’ Spice Girl, è anche la coincidenza con diverse situazioni a loro correlate attraverso fan, ammiratrici, ed amiche.

Se infatti la riccia Mel & C. si sono distinte per aver regalato diversi momenti di gioia alle loro fan più sfegatate, come la 25enne in chemioterapia invitata alle prove e nel backstage del concerto, alcune loro amiche famose ricorderanno invece questo evento musicale, ridendo ma anche con un po’ di disappunto.

Se ad esempio Adele ‘se le è cavata’ con una sbronza colossale, nel party dopo-concerto, regalando ai media britannici fotografie ‘appetibili’, l’attrice Emma Stone è stata invece di gran lunga più sfortunata.

La danza scatenata sulle spalle di un amico

Nel corso dell’affollatissimo concerto di Wembley infatti, la Stone è salita a cavalcioni di un amico, lasciandosi andare a una sorta di ‘danza scatenata’ da seduta e, oltretutto, in equilibrio precario. Come riporta il ‘Sun‘, che ha lanciato la notizia, lasciandosi andare troppo al ritmo martellante del concerto, Emma ‘ha sbandato‘ mettendo in difficoltà anche il paziente amico che ne subiva gli scossoni sulle spalle!

La conseguenza è stato una rovinosa caduta in terra con tanto di urlo di dolore. L’attrice si è infatti fratturata un osso della spalla ed è stata subito trasportata in ospedale.

Una situazione imbarazzante per Emma, che stava per iniziare le riprese del prequel della ‘Carica dei 1010’, ovvero ‘Cruella‘.

Insomma, l’attrice premio Oscar per ‘La La Land’ ora dovrà stare immobile e a riposo forzato per diverse settimane…

