Emorragia M5S: altri due deputati passano al Gruppo Misto

Hai voglia a ‘metterci le pezze’, nonostante le assicurazioni (poco rassicuranti) della leadership, il Movimento 5 Stelle sembra non riuscire ad contenere la continua emorragia di deputati. Oggi ad annunciare al presidente della Camera Roberto Fico, l’addio al Movimento, sono stati i deputati Rachele Silvestri e Massimiliano De Toma. A quanto sembra, così come ‘scelto’ da altri loro colleghi in uscita, i due parlamentari dovrebbero finire tra le fila del Gruppo Misto.

Ovviamente la cosa non è passata inosservata, sollevando le ire dall’alto. Non a caso infatti, per questa sera è stata programmata un’assemblea congiunta degli eletti del Movimento, alla quale prenderà parte anche il leader Di Maio.

Il programma? Roba forte: oltre che discutere degli appuntamenti di governo, dopo i ‘controlli incrociati’ effettuati dai probiviri su quanti risultati inadempienti, si prevedono momenti di grande tensione. Del resto, dopo l’ennesimo ‘ammutinamento’ dei due in uscita, Di Maio dovrà porsi anche il ‘problema’ di come rivolgersi ai suoi e quali toni usare: la fuga è dietro l’angolo…

Max