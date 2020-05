Enzo Trono Over, età e lavoro del cavaliere di Uomini e Donne

Frequentazioni, conoscenze, amori e rotture. Uomini e Donne è tutto questo, e non smette mai di sorprendere. Mai dare nulla per scontato: lo insegna anche l’esito della relazione tra Enzo Capo e Pamela Barretta, che dopo essere usciti insieme dal programma all’inizio ella stagione 2019/20 sono tornati dopo la rottura.

I due sembravano felici e innamorati, la distanza dovuta dall’emergenza coronavirus deve avere però cambiato tutto. Attraverso delle risposte su Instagram, infatti, la dama ha fatto intendere la fine della relazione con Enzo, anche con parole dure. Dal canto suo il cavaliere ha risposto così alla sua ex fiamma: “Non voglio parlare qui di queste cose, posso solo dire che mi ha deluso”, ha scritto Enzo. Scopriamo meglio chi è il cavaliere di Uomini e Donne.

Ezio, cognome e biografia

Enzo Capo è nato Nola nel 1972, ha 48 anni ed è un avvocato di successo. Dopo la laurea in giurisprudenza diventa avvocato a tutti glie effetti sulla scia di altri componenti della sua famiglia, che vanta altri giuristi. La vita di Enzo è divisa tra Italia e Ungheria: a Budapest, infatti, guida l’attività Luxury Suites.

In Ungheria ha partecipato anche a diversi programmi televisivi, oltre a prendere parte a diversi shoot fotografici dove viene ritratto in. Compagnia di bellissime modelle. In Italia è diventato noto grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, dove, dopo una conoscenza con Veronica Ursida, decide di lasciare il programma con Pamela. La loro relazione però non sembra essere finita nel migliore dei modi, come testimonia il loro scontro nello studio di Uomini e Donne.