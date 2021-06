Eriksen, l’agente: “Stava bene, vuole sapere cosa ha avuto”

I cuori di milioni di appassionati nel mondo ha sussultato, fino a quando non hanno saputo che quello di Eriksen era al sicuro. Si è fermato per un attimo, ha ripreso a correre senza sosta. Le condizioni del giocatore dell’Inter sono buone, il peggio è passato. Le analisi non hanno dato risultati significati, al momento è ignoto il motivo del malore del danese.

Nonostante il brutto spavento Eriksen è sereno, lo ha confidato l’agente del giocatore in esclusiva alla Gazzetta dello Sport: “Ci siamo sentiti stamattina (ieri, ndr.). Ha scherzato, era di buon umore, l’ho trovato bene. Vogliamo tutti capire cosa gli sia successo, vuole farlo anche lui: i medici stanno facendo degli esami approfonditi, ci vorrà del tempo”.

Continua il racconto di Martin Schoots: “Era felice – racconta ancora Schoots –, perché ha capito quanto amore ha intorno. Gli sono arrivati messaggi da tutto il mondo. Ed è rimasto particolarmente colpito da quelli del mondo Inter: non solo i compagni di squadra che ha sentito attraverso la chat, ma anche i tifosi. Christian non molla. Lui e la sua famiglia ci tengono che arrivi a tutti il loro grazie”.

“Mezzo mondo ci ha contattato – continua l’agente -, tutti si sono preoccupati. Ora deve solo riposare, con lui ci sono la moglie e i genitori. Anche domani (oggi, ndr) resterà in osservazione, forse pure martedì. Ma in ogni caso vuole fare il tifo per i suoi compagni contro il Belgio”.