Esplosione nella notte a Torre Gaia: cosa è successo

Forte esplosione nella notte a Torre Gaia, in zona Roma est. E’ successo alle 2:30 del mattino di domenica 7 febbraio. In azione la celebre banda del gas che ha preso di mira la filiale della Bper in via Cino Del Duca. I ladri, nonostante l’esplosione, si sono trovati davanti la cassaforte ancora chiusa. La deflagrazione ha distrutto la vetrata e sono caduti i controsoffiti, mentre il bancomat è rimasto integro. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Tor Vergata, che hanno immediatamente avviato le indagini.

Seguono aggiornamenti