Estrazione VinciCasa giovedì 5 marzo 2020: i numeri estratti

Vinci Casa giovedì 5 marzo 2020. L’estrazione di giovedì 5 marzo per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle ore 20 offre l’opportunità di vincere una casa e 200.000 euro.

Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 136 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera.

Numeri estratti oggi: 4 5 9 15 26

Diretta in aggiornamento: Se non visualizzi i numeri estratti per il concorso VinciCasa di oggi clicca su questo link o ricarica la pagina per aggiornare i risultati

Vinci Casa 4 marzo 2020: 5 23 25 31 33