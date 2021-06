Euro 2020: “60mila tifosi sugli spalti del Wembley, è la ricetta per un disastro” avverte noto virologo Gb

“Siamo così vicini a sconfiggere il virus con il successo della campagna vaccinale, perché mettere a rischio la fine del, lockdown del 19 luglio?”. E’ quanto domanda il noto virologo britannico, e docente di oncologia molecolare all’Università di Warwick, Lawrence Young il quale, diversamente dall’ottimismo espresso dal premier Boris Johnson, è invece estremamente preoccupata e contrariato sulle finali di ‘Euro 2020’ ospitate nello stadio inglese di Wembley.

Euro 2020, il virologo: “60mila tifosi sugli spalti del Wembley, è la ricetta per un disastro”

“L’idea di vedere 60mila tifosi sugli spalti del Wembley, è la ricetta per un disastro”, ha infatti dichiarato stamane il virologo. Young ha inoltre denunciato di ritenere i piani relativi all’organizzazione delle finali, “preoccupanti e confusi”, al punto tale da “mettere a rischio” la possibilità – come precedentemente invece annunciato – di cancellare le “attuali misure restrittive anti Covid per il prossimo il 19 luglio”, come promesso dallo stesso Johnson.

Euro 2020, il virologo: “La presenza della variante delta, più trasmissibile, accresce i rischio”

Insomma Young ha lanciato attraverso le pagine del ‘Telegraph’ i suoi timori: “Sessantamila tifosi accalcati nello Stadio di Wembley, con l’affollamento dei trasporti, delle entrate e delle uscite dall’impianto, e le inevitabili opportunità che il virus si diffonda in spazi chiusi come i bagni è la ricetta per un disastro, in particolare data la presenza della variante delta, più trasmissibile“.

