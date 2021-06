Euro 2020, la Francia batte la Germania. Deschamps: “Poteva essere una finale”

“Poteva essere una semifinale o una finale”. Così Didier Deschamps commenta la partita tra Francia e Germania. Un autogol di Hummels ha regalato ai Blues la prima vittoria dell’Europeo, decisiva per le sorti del girone. Il raggruppamento F è infatti il più ostico: esclusa la morbida Ungheria, è il Portogallo a giocarsi il pass per gli ottavi.

Tutto verrà deciso nelle prossime due giornate, e c’è da scommettersi che la qualificazione verrà decisa sul filo di lana. La Francia con la vittoria sui tedeschi si è portata avanti, ora guida la classifica insieme al Portogallo con 3 punti. La Germania rincorre e proverà a fare la corsa sui portoghesi.

Nonostante la vittoria striminzita la squadra di Deschamps ha dimostrato tutte le sue qualità, come ha sottolineato il ct al termine della gara: “Abbiamo giocato una grande partita, contro avversari molto forti. Non siamo stati lontani dal segnare il secondo gol che avrebbe messo il risultato al sicuro, ma non abbiamo sofferto molto nel secondo tempo. Abbiamo affrontato un avversario molto forte, ma abbiamo giocato con qualità e talento. C’era anche un rigore che si poteva dare…”.

Ha proseguito il ct francese: “Sapevo che i miei giocatori erano pronti, ma lo siamo stati in tutto, anche nella lotta. Nel primo tempo potevamo uscire un po’ meglio: soprattutto quando abbiamo recuperato certi palloni, avremmo potuto mettere al sicuro il risultato. Questa partita poteva benissimo essere una semifinale o una finale. In un girone come il nostro prendere 3 punti in Germania è qualcosa d’importante; magari non sarà decisivo, ma giocare contro la Germania non è mai facile”.