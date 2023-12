Europa League: la Roma affronterà nuovamente il Feyenoord nel prossimo turno

La Roma si troverà di nuovo a fronteggiare il Feyenoord negli ottavi di finale dell’Europa League, un rematch dalla loro ultima battaglia nell’edizione precedente. L’ultimo incontro è rimasto impresso nella memoria dei tifosi giallorossi, con una vittoria per 4-1 per la Roma, evidenziata dal gol di Dybala all’88’.

Da allora, entrambe le squadre hanno attraversato cambiamenti significativi. Il Feyenoord, proveniente dalla fase a gironi della Champions League, si è scontrato con la Lazio di Sarri, vincendo 3-1 in casa e perdendo 1-0 all’Olimpico. Diversi giocatori chiave sono cambiati rispetto all’ultima volta che le due squadre si sono affrontate.

Gli uomini di Slot, l’allenatore del Feyenoord, presentano nuove leve come Stengs, arrivato dal Nizza, e Zerrouki, che ha preso il posto di Kokcu. Santiago Gimenez è emerso come la vera stella, con 20 gol in 21 partite totali.

Sebbene il Feyenoord abbia incontrato il Napoli e il Manchester City in Champions League, la squadra è attualmente seconda in Eredivisie dietro il PSV, che sta dominando la classifica con 16 vittorie in altrettante partite.

La sfida promette emozioni e sarà interessante vedere come Mourinho e i suoi affronteranno la squadra olandese, con uno sguardo attento a giocatori chiave come Stengs e Gimenez, la cui abilità potrebbe rappresentare una minaccia significativa per la difesa giallorossa. La partita si preannuncia come il terzo atto di un’opera che ha divertito finora i tifosi romanisti.