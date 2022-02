Europa League, tris Atalanta e Malinovskyi con maglia ‘no guerra’

(Adnkronos) – Una convincente Atalanta conquista gli ottavi di finale di Europa League. I nerazzurri vittoriosi per 2-1 sull’Olympiacos tra le mura amiche del Gewiss Stadium si impongono anche in trasferta con un netto 3-0. Grande protagonista del match è l’ucraino Malinovskyi autore di una doppietta al 67′ e al 69′ che dopo il primo gol mostra la maglia con scritto ‘No War in Ukraine’. Di Maehle al 40′ la prima rete per gli orobici.

Primo tempo molto equilibrato con le squadre ad annullarsi in campo e con pochissime occasioni. I greci ci provano con un tiro di Camara dal limite dell’area che mette i brividi a Musso. Al 40′ arriva invece il vantaggio degli ospiti: De Roon mette fuori casa Manolas, imbucando per l’accorrente Maehle, il danese, anticipa il tentativo di recupero di Lala e trova lo spiraglio in mezzo alle gambe del portiere Vaclik.

In avvio di ripresa sterile predominio territoriale dei biancorossi fino al 22′ quando Koopmeiners si scrolla di dosso due avversari, la allarga per Boga e va a ricevere il passaggio di ritorno, servendo poi Malinovskyi: botta sotto la traversa dell’ucraino che firma il 2-0 e poi mostra la maglietta “No war in Ukraine”. Poco dopo, la replica: ancora Malinovskyi, stavolta da lontanissimo, toglie le ragnatele dal sette, con Vaclik che può solo tuffarsi ma senza arrivarci. Sipario.