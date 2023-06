Europei Under 21, Francia-Italia 2-1: arbitro non vede gol azzurri

(Adnkronos) – Italia sconfitta 2-1 dalla Francia nel match d’esordio negli Europei Under 21. A Cluj, in Romania, gli azzurrini vengono battuti in un match in cui i bleus passano in vantaggio al 22′ con Kalimuendo. Al 36′ pareggio di Pellegri, a segno di testa. La Francia firma il 2-1 decisivo con Barcola al 63′ e si aggiudica il match caratterizzato da episodi a dir poco discutibili. L’Italia reclama per un rigore non assegnato per un fallo di mano al 52′ e per il gol non assegnato a Bellanova in pieno recupero al 92′: il pallone colpisce il palo e supera la linea di porta, l’arbitro non assegna la rete. L’assenza di Var e Goal Line Technology non consente correzioni. “Gli episodi hanno inciso parecchio, faccio fatica a parlare della partita”, le parole del ct Nicolato alla Rai. L’Italia affronterà la Svizzera nel secondo match.