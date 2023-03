Eurovision 2023, Mara Maionchi al commento insieme a Gabriele Corsi

(Adnkronos) – Ci sarà Mara Maionchi ad affiancare Gabriele Corsi nel commento dell’Eurovision Song Contest 2023. L’annuncio lo ha fatto lo stesso speaker radiofonico e conduttore televisivo durante ‘Stasera c’è Cattelan’, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 in seconda serata.

Sarà @maramaionchi ad affiancare @corsi_gabriele nel commento di #Eurovision2023 – #staseracecattelan pic.twitter.com/YyJmlcGfmr — alessandro cattelan (@alecattelan) March 28, 2023

“Sono a Catanzaro per fare Italia’s Got Talent, altrimenti sarei stata in studio lì con voi che vi divertite con gusto – ha detto Maionchi in collegamento con Cattelan – Lavorerò per non fare brutta figura, già ho un problema enorme con l’inglese. Però andare a Liverpool…mi si apre il cuore”.

“A Liverpool mi si apre il cuore” @maramaionchi #staseracecattelan pic.twitter.com/vj9CsnTjff — alessandro cattelan (@alecattelan) March 28, 2023

Quest’anno la competizione canora internazionale si sposta nel Regno Unito. In programma dal 9 al 13 maggio alla Liverpool Arena, l’Eurovision Song Contest vedrà in gara i rappresentanti di 37 Paesi. Le 20 canzoni qualificate dalle due semifinali raggiungeranno in finale le 6 qualificate di diritto: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito – i cosiddetti ‘big 5’ – e l’Ucraina campione in carica. Le due semifinali del 9 e 11 maggio, andranno in onda in prima serata su Rai 2, la Grand final del 13 maggio, invece su Rai 1. Su Rai Radio 2 il commento in simulcast delle tre serate. ESC 2023 sarà anche trasmesso su RaiPlay.

L’Italia sarà rappresentata per la seconda volta da Marco Mengoni che, dopo 13 anni di carriera, 7 album in studio, 69 dischi di platino, oltre 1.8 miliardi di stream audio/video e 9 tour live, ha trionfato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Degli oltre quaranta artisti o gruppi che hanno rappresentato l’Italia in 48 edizioni dell’Eurovision Song Contest a cui abbiamo partecipato, Marco Mengoni è l’ottavo artista a tornare in gara: prima di lui Domenico Modugno (tre volte), Claudio Villa, Gigliola Cinquetti, Massimo Ranieri, Al Bano e Romina Power, Mia Martini e Mahmood (due volte). Tra gli altri italiani in gara, Gianni Morandi, Toto Cutugno, Alice e Franco Battiato, Umberto Tozzi e Raf e, negli ultimi anni, Il Volo, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Fabrizio Moro, i Måneskin e Blanco (con Mahmood). E Mengoni è pronto a lanciare la sfida alle altre Nazioni per riportare lo “show dei record” nel nostro Paese ancora una volta.

La superfavorita di quest’anno è la Svezia: Loreen, la vincitrice dell’Eurovision 2012 con il successo europeo ‘Euphoria’ è tornata in gara con una canzone, ‘Tattoo’ che sta accendendo l’entusiasmo degli appassionati e dei critici.

A presentare lo spettacolo internazionale un anno dopo Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika ci sono Graham Norton, tra i conduttori radio e tv britannici più noti, l’attrice Hannah Waddingham e le cantanti Alisha Dixon, inglese, e Jula Sanina, ucraina.