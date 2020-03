Evasione choc a Foggia: ecco il video, e le targhe delle auto usate

Stando a fonti interne alla Questura di Foggia, sarebbero riusciti a fuggire dal carcere cittadino (come si vede nel video), circa 70 detenuti. Quasi subito, gli agenti sono riusciti a rintracciarne e, grazie alla mediazione di un agente, ad arrestarne 50 (come nel video), quindi al momento mancherebbero all’appello circa 20 fuggiaschi. Si parla anche di 6 morti all’interno dell’istituto di pena, ma è ancora tutto da accertare.

Un gruppo di detenuti è riuscito ad impossessarsi all’interno del carcere di una Hyundai i10 fw701xf. Gli altri in fuga hanno fermato automobilisti nelle vie limitrofe, costringendoli a scendere per poi fuggire con le loro auto.

Ecco una lista di alcune delle auto utilizzate dagli evasi per fuggire.

Max