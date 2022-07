Eventi – Estate al Maxxi di Roma: nella piazza del museo l’omaggio a Pino Daniele ed a Franco Battiato

Dopo la serata dedicata a Lucio Dalla, continuano gli omaggi del MAXXI ai miti assoluti e indimenticati della musica italiana.

Pino Daniele e Franco Battiato sono i protagonisti degli ultimi due appuntamenti nella piazza del museo, tra racconti, testimonianze, aneddoti, contributi video e omaggi musicali live di alcuni tra i principali esponenti della scena musicale del nostro paese.

Il progetto, a cura di Ernesto Assante per Estate al MAXXI, è realizzato con il contributo di Regione Lazio e Roma Capitale-Assessorato alla Cultura in collaborazione con SIAE e fa parte del programma Estate Romana 2022. È coprodotto con ITsART che, prossimamente, renderà disponibili i concerti in esclusiva gratuita sulla sua piattaforma streaming dedicata alle meraviglie dell’arte e della cultura italiana cliccando al link: bit.ly/estatealMAXXIsuITsART.

Martedì 26 luglio alle 20.30, serata dedicata a Pino Daniele con Alessandro Daniele, figlio e personal manager del cantautore, oggi alla guida della Fondazione Pino Daniele. Dopo il talk, ci sarà un concerto completamente originale ideato appositamente per l’occasione. Sul palco una delle più grandi coppie del jazz italiano di oggi, quella formata da Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, un set mai ascoltato prima, con le interpretazioni originali di brani del grande repertorio del cantautore napoletano. Il “tandem” dei due musicisti ripercorre le diverse traiettorie musicali di Daniele, cercando di restituire un ritratto inedito del cantautore napoletano, puntato soprattutto sulla musica. “Perché Pino Daniele – come sottolinea Ernesto Assante – era soprattutto ed essenzialmente un musicista, diventato cantautore quasi per caso, legato profondamente al suo strumento, la chitarra, e curiosissimo frequentatore di musiche di mezzo mondo, ‘nero a metà’ in grado di parlare tante lingue musicali diverse”. L’evento sarà disponibile in esclusiva gratuita su ITsART dal 2 agosto alle ore 21.00 al link:

Infine, a un anno dalla sua scomparsa, mercoledì 27 luglio alle 20.30, il MAXXI dedica un omaggio a Franco Battiato. Sul palco, Giovanni Caccamo, cantautore che ha iniziato la sua avventura nel mondo della musica proprio sugli stimoli che Battiato gli diede, e con il suo aiuto musicale e creativo come produttore del suo primo singolo. Accanto a lui Giovanni Canitano, tra i più celebri fotografi musicali, amico di Battiato, con cui, nei molti anni del loro rapporto personale e artistico ha vissuto momenti belli e importanti. A seguire, dal vivo, le composizioni di Battiato saranno declinate in modo inedito dalla voce di Maria Pia De Vito, accompagnata da Giacomo Ancillotto alla chitarra, Matteo Bortone al contrabbasso e Michele Rabbia alle percussioni ed elettronica, in un progetto ideato appositamente per il MAXXI. L'ombra della Luce è nato per rendere omaggio ad alcune delle pagine più liriche ed originali della produzione di Franco Battiato. Figura quasi rinascimentale e ricercatore attivissimo, Battiato è stato capace di spaziare tra i generi, arrivando a una forma di musica di frontiera tra la composizione colta, la canzone, le opere classiche e la musica etnica. Ancora una volta sarà la lingua del jazz a fare da filo conduttore, anche se nel caso di Maria Pia De Vito, cantante sopraffina, il discorso musicale resterà fortemente agganciato alla melodia. Il quartetto presenterà una selezione di brani che ripercorrono, attraverso le maglie dell'improvvisazione e dell'elettronica, il percorso spirituale, di misticismo e commozione, di un artista straordinario.

