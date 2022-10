(Adnkronos) – Max Verstappen in pole position nel Gp del Messico 2022. L’olandese della Red Bull, già campione del mondo, è stato il più veloce nelle qualifiche con un giro in 1’17”775. Verstappen ha preceduto le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. In quarta posizione, a chiudere la seconda fila, la Red Bull di Perez. Solo quinta e settima le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, in terza e quarta fila.