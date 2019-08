Facebook, come trovare una persona di cui si conosce poco

Le ricerche delle persone, su Facebook, sono alcune delle mode social più diffuse tra i frequentatori del noto social network. Spesso, quando cerchiamo qualche persona specifica, però, su facebook, andiamo in difficoltà.

Perché? Semplice. Perché si conoscono poche informazioni. E ciò nonostante, questa persona ci interessa. E allora come possiamo fare a rintracciare questa persona in particolare?

Ebbene, facebook, coi suoi strumenti, ci viene incontro in modo significativo. Come si aggira il problema? Semplice. Bastano pochi passaggi.

Ecco come trovare una persona di cui si conoscono pochi dati su Facebook

Dunque, se hai bisogno di rintracciare una persona di cui conosci poche informazioni, non demordere, perchè Facebook è pronto a darti una mano. Ecco infatti come fare. Esistono significativi metodi efficaci per trovare una persona sapendo solo poche cose su di lei.

Pur, ad esempio, sapendo solo nome e cognome, o poco altro, non è impossibile risalire infatti alla persona specifica. Uno degli strumenti ex facebook nel quale ci si può addentrare è naturalmente il motore di ricerca Google.

Google, si sa, è un vero e proprio aggregatore di informazioni pubbliche e non è detto che non sia in grado di non trovare i contatti di una persona.

Quanto a stanare una persona sui social network, e in particolare Facebook e Instagram, naturalmente il meccanismo più semplice è quello collaudato, relativo alla possibilità di digitare nella barra in alto a sinistra il nome e cognome, o il nickname, della persona.

E’ probabile, come spesso succede, che esca fuori una corposa lista di persone.

Lì, però, scatta la scaltrezza del ricercatore. Se si sta cercando una persona che si conosce almeno visivamente, magari la foto può aiutare, giusto? E se la persona oggetto della ricerca invece non ha foto, o ne ha una camuffata o generica?

Allora si può restringere il campo con altri fattori, come la città in cui vive, oppure le amicizie in comune, oppure altro ancora, del seppur minimo che sappiamo, come per esempio qualche indicazione di preferenza (ad esempio film preferiti) che la persona può aver messo tra i suoi post.

E se non si sa niente di tutto questo? Allora, come fanno alcuni, anche se non è propriamente ortodosso, si può comunque inviare la richiesta di amicizia. Magari, ecco, confortandolo con un messaggio privato per provare a approcciarsi e capire se, in effetti, la persona che contattiamo quasi al buio è la stessa che stiamo realmente cercando o, magari solo una omonima.