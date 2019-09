Fantacalcio, i ballottaggi della 6^ giornata: i casi più spinosi

La quinta giornata si è conclusa da poche ore, ma è già tempo di fantacalcio e formazioni. Il turno infrasettimanale rende ogni scelta più complicata, è inevitabile. Difficile capire quali saranno le scelte degli allenatori a poche ore dall’ultimo turno.

Pochi allenamenti, nemmeno il tempo di poter ascoltare le conferenze stampa che il conto alla rovescia per l’inserimento della formazione è arrivato allo zero. Insomma, si brancola nel buio. Per questo bisogna affidarsi anche all’istinto.

Fantacalcio, ballottaggi della 6^ giornata

Con così poco preavviso è inevitabile che si accendano anche molti ballottaggi, con due o più giocatori che lottano per una maglia richiedendo più spazio. È il caso di Lozano e Milik ad esempio. I due attaccanti del Napoli sgomitano per trovare spazio nell’affollato attacco del Napoli, pieno di talenti e per questo di difficile gestione. Il polacco è tornato da poco da un infortunio, il messicano ha segnato alla Juve e ora deve ripetersi.

Dall’attacco del Napoli a quello della Juve, dove a contendersi una maglia da titolare sono Higuain e Dybala. I due si giocano un posto in avanti al fianco di Ronaldo, nel 4-3-1-2 disegnato da Sarri. È possibile però che la Joya venga spostato al ruolo di trequartista dando così spazio ad entrami. Di seguito le percentuali dei 5 ballottaggi più spinosi.

Higuain 60% – Dybala 40%

Zaniolo 55% – Kluivert 45%

Correa 70% – Caicedo 30%

Lautaro 60% – Sanchez 40%

Milik 65% – Lozano 35%