Fantacalcio, Suso non è al sicuro: Pioli lo mette in guardia

Nessuno è al sicuro, nemmeno i veterani. Il Milan è un cantiere aperto, almeno fino a quando non arriveranno i risultati. Lo sa bene Stefano Pioli, chiamato a sostituire Giampaolo per risollevare i rossoneri da una situazione a dir poco complicata. L’ex allenatore della Fiorentina si è dovuto però subito scontrare con la realtà, pareggiando all’esordio in casa contro il Lecce. Che ha scontentato anche chi si aspettava più bonus al fantacalcio.

Pioli, ipotesi panchina per Suso

La prestazione della squadra non è stata incoraggiante, per questo Pioli è al lavoro per pensare alle possibili alternative. La piazza vuole da tempo Suso in panchina, tanto che su twitter è arrivato in tendenza l’hashtag #Susoout.

La protesta dei tifosi rossoneri potrebbe essere accolta da Pioli, che, come riporta Tuttosport, sta infatti pensando di concedere un turno di riposo allo spagnolo, apparso fuori forma e fuori dagli schemi nell’ultimo periodo. Così come per Piatek anche Suso rischia la panchina, in attesa di trovare il Milan migliore.