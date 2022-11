Farmaci Generici, Leli (Intercenter): “Necessario calmierare prezzi. Aumento costi non devono pagarli consumatori”

(Adnkronos) – “Registriamo un aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia del 20 o 30 per cento. Le imprese vorrebbero ribaltare tale costo sui consumatori e sul sistema sanitario pubblico, ma non può essere il consumatore finale a dover pagare. Stiamo cercando di capire come calmierare gli aumenti, ma sono necessarie delle linee guida dal ministero e dall’Aifa perché ci aiuterebbero a gestirli”. Lo ha detto il Direttore Generale Intercenter dell’Emilia-Romagna, Adriano Leli, a margine della presentazione del rapporto 2022 dell’Osservatorio Nomisma: ‘Il sistema dei farmaci generici in Italia’, tenutosi all’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma.