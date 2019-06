‘Farò di tutto per aiutare Morgan’

”A me non interessa entrare nel merito della questione, gli voglio bene e gli starò sempre vicino”. Così, avvicinata dalla cronista dell’agenzia di stampa AdnKronos, Alisa Toaff, Simona Ventura, preferendo di evitare qualsiasi altro commento inerente alla spinosa vicenda di Morgan.

Come abbiamo infatti riportato ieri, l’eclettico musicista è stato infine sfrattato dalla sua dimora monzese, nonostante una ‘strenue’ difesa e la chiamata all’appello – miseramente caduta nel vuoto – dei suoi amici-colleghi. Premesso che non sappiamo con esattezza a chi si sia rivolto l’ex leader dei Bluvertigo per avere un sostegno – soprattutto economico – cè però da registrare che ieri, nei momenti concitati del ‘rilascio’ dell’immobile, ragionevolmente ‘agitato’ dalla situazione, Morgan abbia lanciato diverse invettive, una delle quali rivolta senza ombra di dubbio ai suoi colleghi: “sono tutti degli egoisti, pensano soltanto ai loro dischi!“.

‘Jessica, la sua ex, le sta molto vicino’

Una questione che non investe certo Simona Ventura, da sempre molto amica del musicista-cantante: “Io sono vicina a Morgan da sempre, ci sentiamo e sto facendo tutto il possibile per poterlo aiutare“, ha tenuto a sottolineare la conduttrice di ‘The Voice of Italy 2019’. Anzi, la Ventura ha raccontato di essere in continuo contatto con l’ex compagna di Morgan (ed anche madre di Lara), che a quanto pare in questi giorni – con elegante riservatezza – è stata molto vicina al suo ex: “Sono in contatto con Jessica Mazzoli – ha infatti ribadito Simona – e ci sentiamo tutti per potergli dare una mano. Sono molto contenta che Morgan si sia riappacificato con Jessica’. Lei è molto carina e ha fatto una cosa molto bella per lui – ha quindi aggiunto la Ventura, senza però addentrarsi nei particolari di una vicenda privata e per latro abbastanza tragica – ma sono cose private e non voglio parlarne…”

Max