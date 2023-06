Fascia verde, dopo le ‘menzogne scritte’ sulla protesta di ieri in Campidoglio, la Lega si schiera al fianco dei cittadini: “Divieti ingiustificati”

Ieri circa un migliaio di cittadini, esacerbato da questo ridicolo ‘tira e molla’ che l’amministrazione sta continuando a mettere in scena riguardo alla chiusura totale ai mezzi ‘più vecchi’ all’interno della Fascia Verde, si sono radunati in piazza del Campidoglio per protestare contro la decisione presa dall’attuale amministrazione. Una protesta che, come sempre, cela le enormi difficoltà economiche incontro alle quali sarebbero costretti migliaia di romani, ‘obbligati’ a rottamare le loro auto, a vantaggio di un veicolo elettrico che ovviamente in pochi oggi possono permettersi.

Fascia Verde, ieri la legittima protesta in Campidoglio di un migliaio di cittadini, che alcuni organi di stampa hanno definito no-Vax. Terrapiattisti e ‘fascisti’!

Una protesta legittima e soprattutto, ‘pacifica’, che ha tuttavia ‘allarmato’ diversi organi di stampa notoriamente allineati con Gualtieri, i quali hanno cercato addirittura di far passare tale protesta come una sorta di ‘colorita messa in scena’. Leggere infatti che alla protesta avrebbero preso parte i no-Vax, i terrapiattisti e, addirittura, i ‘fascisti’, spiega eloquentemente a quale livello di bassezza sia ormai caduta certa ‘stampa’ che, come dicevamo, pur di usufruire delle ‘elemosine istituzionali’, non si risparmia.

Fascia Verde, la Lega: “Pm10 e biossido di azoto (NO2) a Roma sono sotto i limiti da oltre un anno e mezzo, i divieti che il Campidoglio vuole imporre sono ingiustificati”

Forse perché ‘realmente vicini’ alle comunità sociali romane, quelli della Lega hanno colto l’occasione per ricordare a Gualtieri & C. che “Pm10 e biossido di azoto (NO2) a Roma sono sotto i limiti da oltre un anno e mezzo, i divieti che il Campidoglio vuole imporre ai romani con la nuova fascia verde sono ingiustificati: lo dicono i dati dell’Arpa. Il sindaco Gualtieri alla guida della città la smetta di scimmiottare misure copiate di sana pianta da realtà ambientali, strutturali e socioeconomiche non commensurabili alla Capitale e che comporterebbero un gravissimo danno destinato a travolgere in particolare le fasce più deboli dei suoi abitanti, ormai stanchi di tollerare qualsiasi presa per i fondelli”.

Fascia Verde, Santori: “La delibera ‘ecochic ‘ deve essere cancellata. Il Sindaco convochi presto il tavolo tecnico che la Lega chiede da settimane”

Come spiega infatti il consigliere Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio, a proposito della nuova fascia verde, “La delibera deve essere cancellata. Le deroghe e le modifiche che propone il Campidoglio nel tentativo di imporre comunque un divieto inutile, anzi, estremamente dannoso all’economia della città e soprattutto ai cittadini meno abbienti, sono inaccettabili. Il Sindaco convochi presto il tavolo tecnico che la Lega chiede da settimane: è un fatto che i dati del 2018, sui quali poggia la delirante delibera ecochic, non corrispondono a quelli che si registrano oggi, quando tra mille disservizi e disagi, tra mezzi pubblici scarsi, vecchi e inquinanti, lavori in ritardo e strade non lavate da anni, i cittadini che hanno potuto hanno fatto la propria parte”, conclude Santori.

Max