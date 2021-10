Fdi, Meloni: “Video Fanpage polpetta avvelenata a vigilia voto”

Il video inchiesta su Fratelli d’Italia di Fanpage è una polpetta avvelenata alla vigilia del voto? ”Io l’ho definita quello che è”, taglia corto Giorgia Meloni, oggi a Vittoria, in Sicilia, a margine di una manifestazione elettorale di Fdi a sostegno di Salvo Sillemi. “Tre anni – spiega la leader di Fdi – di un giornalista infiltrato per mandare 10 minuti di video in onda nell’ultimo giorno di campagna elettorale e far sì che stesse sulle prime pagine il giorno del silenzio elettorale non accadrebbe in uno Stato di diritto”.

”Ho chiesto, quindi – sottolinea Meloni – al direttore di Fanpage di fornirmi tutte le 100 ore di girato di cui loro dispongono perché chiaramente mi interessa molto di capire anche come si comportano i miei dirigenti. Però, sono abituata a conoscere certe dinamiche abbastanza bene da sapere che non mi posso fidare ciecamente su quello che viene tagliato e cucito su un video così lungo. Ci sono 100 ore di girato, vorrei vederle tutte”.